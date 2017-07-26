Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim yorumu

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim’in istifasının beklenen bir durum olduğunu vurguladı ve şu sözleri kullandı;

“Birkaç kulübü etkileyecek durumlar olacaktır bu istifanın. Beşiktaş’ı, Galatasaray’ı etkileyecek bir zincirleme reaksiyon olacak gibi gözüküyor. Galatasaray yönetiminin yoğun bir baskısı olacaktır. Dursun Özbek yönetimi için de rahatlatıcı bir hamle olur.

Terim de son basın toplantısında Galatasaray’ın altını çizmişti. Galatasaray’ın parası da var. Transfer yapabiliyorlar.

Milli Takım’ın başına kim geçecek? Beşiktaş taraftarını kızdırmak istemem ama yeni teknik direktör Şenol Güneş gibi olacak gözüküyor.”