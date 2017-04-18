Mehmet Demirkol’dan flaş Gomez açıklaması

Gol krallığı ve şampiyonluk ile biten muhteşem bir sezonun ardındanBeşiktaş’tan ayrılan Mario Gomez, siyah beyazlıların transfer haberleri gündeminden bir türlü düşmüyor. Konuyla ilgili Mehmet Demirkolönemli değerlendirmelerde bulundu.

Menmet Demirkol'dan Mario Gomez yorumu

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Beşiktaş - Lyon maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yarın akşam Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Lyon maçı öncesi değerlendirmede bulunan Mehmet Demirkol, "Lyon başkanının, 'Rövanş seyircisiz oynansın' saçmalığı dışında dediklerinde bir şey yok. İstanbul'daki rövanş maçı seyircisiz oynansın demek kabul edilemez. Sadece Fabri'nin değil Şenol hocanın da hataları vardı Lyon maçında. İlk maç başlamadan 'Lyon 2-1' yenecek deselerdi kabul ederdim. O kadar hataya rağmen iyi bir skor" dedi.

Mehmet Demirkol’da Beşiktaş Lyon maçı yorumu

Lyon'un koşucularına tedbir almak gerektiğini ifade eden Demirkol, "En önemlisi oyunu kurmalarına izin vermemek. Beşiktaş kendi oyununu oynamalı. Lyon evinde çok daha iyi deplasman maçlarından. Bunun sebebi de savunmaları çok iyi değil. Lyon kağıt üzerinde çok iyi bir takım gibi duruyor ama asıl önemli olan savunmadan oyun kurmasını engellemek. Diego Simeone, savunmanın önünde oynadığı pozisyon için Oğuzhan'ı yeterli buluyorsa, onu her kulübe gönderebilirsin" dedi.

Mehmet Demirkol: Mario Gomez dalga geçerek gitti

Mario Gomez'le ilgili de değerlendirmede bulunan Demirkol, "Beşiktaş'ın Mario Gomez transferinde 2-3 milyon Euro alacağı önemli değil. Önemli olan yönetim kuruluna vereceği mesaj. Mario Gomez'in Beşiktaş'a geri gelmesini isterim ama Gomez dalga geçerek gitti" dedi.(