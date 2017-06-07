Mehmet Demirkol’dan sert sözler

Türkiye Milli Takımı’nın Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından Arda Turan’ın uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye sözlü ve fiziki saldırısının yankıları sürüyor. Olayın ardından önce Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ardından da Milli Takım kariyerine son verdiğini açıklayan Arda Turan’ın davranışları tartışılmaya devam ediyor. Tüm Türkiye’nin konuştuğu konu hakkında çeşitli yorumlar yapılırken, eleştiriler genelde Arda Turan etrafında toplandı. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, konu ile ilgili NTV Spor’da yayınlanan ‘Spor Servisi’ programında yaptığı konuşmalarda Arda Turan ile birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e eleştirilerini sertleştirdi.

Arda Turan’ın Milli Takım’ı bırakmasını değerlendiren Mehmet Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Milli Takımı’nda görev almak kamu hizmetidir. Bilal Meşe’nin de Başbakanlıktan alınmış basın kartı vardır. O da kamu hizmeti yapmaktadır. Yani kamu hizmeti yaparken kamu hizmeti yapan birine saldırıyorsun. Bunun bir soruşturması olur. Bu soruşturma da Türkiye Futbol Federasyonu’nunda (TFF) başlar. Peki TFF ne yapıyor? Sadece bir açıklama… “Kosova ile oynanacak maç öncesi Serdar Gürler ve Arda Turan Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştır” şeklinde bir yazılı açıklama… Serdar Gürler kime saldırdı? Türkiye Futbol Federasyonu bir karar almalıydı ama almadı. Çünkü federasyon dediğin yer çiftlikten hallice bir yer.

Uçakta Arda Turan “Seni bu uçağa alanın… Sen zaten federasyon başkanının gazetesinde çalışmıyor musun?” diyerek küfürler ediyor. Arda’nın ettiği küfürlerin adresi belli… Sonra da 12 saat sonra “Federasyon başkanımızla oturup konuştuk” diyor. Nasıl yani? Olan aslında şu: Arda Turan daha önce Milli Takım’ı bırakma kararı almıştı. Hatta mektup da yazmıştı. Sonra araya girenler Arda Turan’ı bu kararından vazgeçirdi. Fatih Terim “Arda Turan’ı kadroya aldım ama içime sinmiyor” dedi. Ben Fatih Terim’in içine sinmeden bir şey yaptığını hatırlamıyorum. Arda Turan o dönem bırakmak istemişti. Böyle hiç de hoş olmayan bir şekilde bıraktı.

TFF nerede? Kusura bakmasınlar ama TFF’nin hiçbir şey yönettiği yok. Soruyorlar ona buna çünkü… Sormadan tek bir karar alamıyorlar ki… Otoritenin olmadığı yerde herkes kendi otoritesini sağlar. Bu iş böyle… Fatih Terim, olayı duyduğunu ancak hosteslerle tartışıldığını düşündüğünü söyledi. Eğer uçakta en önden 12. sıradaki olayı anlayamıyorsan bu nasıl direktörlük? Ne demektir direktörlük? Direksiyon da aynı kökten gelir. Yönetmek anlamındadır. Biz sadece Arda Turan’ı kaybetmedik. Fatih Terim’in yönetici özelliğini de kaybettik.”