Mehmet Demirkol'dan Sinan Gümüş yorumu

NTV Spor’da yorumculu yapan Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın genç futbolcusu Sinan Gümüş hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı yönetici Cenk Ergün’ün “Sinan’ın kalmasını istiyoruz ama kendisi gitmek istiyor” açıklaması üzerine yorumda bulundu. Demirkol, Sinan Gümüş ile ilgili “Bir maç Messi gibi oynuyor dört maç yok” dedi.

İşte Demirkol’un Sinan Gümüş hakkındaki açıklamaları;

“Sinan tabii ki potansiyelli oyuncu ama bir türlü olmadı. Büyük takımlar bu kadar beklemezler. Ha oldu, ha olacak geçiyor gidiyor günler. Başkasına şans vermek gerekir.”

“Sinan çok yetenekli oyuncu. Ama büyük takımda oynamanın temeli şudur, güvenilir performans. Güven aralığı yüksek oyuncu. Yani sahaya attığın zaman ne alacağını bileceksin. Bir maç Messi gibi oynuyor, dört maç yok. Oyuncudan ne alacağını bileceksin ve adam sana onu verecek.”

“TEKNİK DİREKTÖR DE YIPRANIYOR”

“Bir maçta Sinan neler yapıyor diyorsun, bir maçta sahada mı diyorsun. Bu oyuncuya şans vermeyen teknik direktör de yıpranıyor. Senin elinde Sinan gibi oyuncu var şans vermiyorsun diyor taraftar. Kendi açısından haklı bir maç önce görmüş ya da antrnemanda haberleri gelmiş 5 tane atmış adam. Sonra sahaya çıkıyor, ilk Östersunds maçını izledik oynadı mı oynamadı mı belli değil”