Mehmet Demirkol'dan şok FETÖ çıkışı !

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu’nun “Bir gün onunla hesaplaşacağız” diyerek kendisini tehdit etmesine yanıt verdi. Mehmet Demirkol, isim vermeden FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü kastederek “Daha önce beni işimden etmek isteyen, bunda belli oranda başarılı olan senden daha az kibirli abilerin oldu. Ama ulaştıkları büyük güç ve kibrin kölesi oldular. Bugün ülkeye giremiyorlar. Kibir kaybettirir bunu bil” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan A Spor muhabiri Selman Kutlu ile görüntü alan kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırmıştı. Bir taraftarın küfür ettiği iddiasıyla taraftara tepki gösteren Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular, görüntü alan gazetecileri hedef almıştı.

“BU YAPTIĞIMIZI BİRÇOK KULÜBÜN FUTBOLCULARI YAPMAZ”

Bu olayın ardından İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile futbolculardan kaptan Emre Belözoğlu, Yalçın Ayhan, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan, A Spor'un İstanbul'da bulunan merkezini ziyaret etmişti. Bu ziyarette Emre Belözoğlu, Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ederek, "Bizi burada ağırlayarak, bir erdem gösterdiler. Başkanımızın söylediği gibi Başakşehir futbol takımının bir misyonu var, Türkiye'de daha önce başarılmamış birçok şeyi başarmak istiyoruz. Bu yaptığımızın da birçok kulübün futbolcularının yapmayacağı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu ahlaklı sporcu ve yöneticilere yakışan bir davranıştır" diye konuşmuştu.

“EMRE ORADA MAFYACILIK OYNUYOR”

Spor yazarı Mehmet Demirkol ise “Emre Belözoğlu olayı çıkartıyor sonra da arazi oluyor. Kaptan olmasına rağmen bunu yapıyor. Emre'ye küfür edilmiş olabilir. Tahrik edildiği için ceza veremiyorsanız bunu söyleyin anlarız. Ama biri sana küfür ederken olayı çeken gazeteciye neden saldırıyorsun? Küfür eden biri varsa, gazetecinin bunu çekmesini istemen lazım aslında. Gazeteci görevini yapıyor ve tabii ki olayı çekecek. Emre orada mafyacılık oynuyor. ‘Ben adamı döverim ama kimsenin haberi olmasın’ istiyor. Bu mafyacılıktır. Küfür eden gazeteci değil ki! Adam işini yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.

“BİR GÜN ONUNLA HESAPLAŞACAĞIZ”

Mehmet Demirkol’un sözlerinin ardından Emre Belözoğlu tehdit etti. Belözoğlu, Demirkol’a yönelik “Mehmet Demirkol çıkıyor. Benim hakkımda konuşuyor. Allah'ın da bir adaleti var. Bir gün onunla hesaplaşacağız” demişti.

“EMRE BELÖZOĞLU KARİYERİ BOYUNCA BENİ HİÇ YANILTMADI”

Mehmet Demirkol, Belözoğlu’nun tehdidine ise bugünkü Fanatik gazetesindeki yazısıyla yanıt verdi. “Emre Belözoğlu kariyeri boyunca beni hiç yanıltmadı. 10 sene önce de bugün de...” diyen Demirkol şunları yazdı:

“Dün ‘sözde’ özür dilemeye gittiği yerde ‘Bu yaptığımızı herkes yapmaz’ kibriyle kasıldığı için eleştirdim. Ve biliyordum ki daha da ileri gidecek. Yanılmadım. Şimdi bu eleştiri yüzünden beni tehdit ediyor: ‘Mehmet Demirkol çıkmış benim hakkımda konuşuyor. Allah’ın da bir adaleti var. Bir gün onunla hesaplacacağız. Allah huzurunda da olsa bu olacak.’ İşte tam da bundan bahsediyordum! Bu kibirden, bu mafya ağzından.”

“BEŞ KİŞİ SALDIRIP SONRA DA ÖZÜRE Mİ GELECEKSİNİZ?”

Mehmet Demirkol, “Bak Emre! Ben senin hakkında konuşmuyorum. Davranışların hakkında konuşuyorum. Bu sokak mafyası ağzıyla savurduğun tehditlerle ilgili... Korkunç kibirinle ilgili. Ve beni hiç yanıltmıyorsun. Merak ediyorum söylediğin gibi eğer Allah’ın huzuruna kalmazsa bu hesaplaşma nasıl olacak? Söylesene nasıl? Gazeteciyle nasıl hesaplaşılır? Mahkemeye vererek. Eğer bir yalan, iftira veya hakaret varsa verirsin mahkemeye. Mahkum ettirirsin. Peki bugüne kadar beni neden hiç mahkemeye veremedin? Bugün belli ki aklında yine bu yok! Tribünlerde açtırdığınız pankarttaki 3. sınıf tehdit edebiyatında ipuçları var bu hesaplaşma uyarısının. Sonra ne olacak? Beş kişi saldırıp sonra da özüre mi geleceksiniz?” ifadelerini kullandı.

“SENDEN DAHA AZ KİBİRLİ ABİLERİN ÜLKEYE GİREMİYORLAR”

“Ve her defasında sen bir adım öteye gidiyorsun. Önce hareket çekiyorsun. Patronlara şikayet ediyorsun. Şimdi de tehdit ediyorsun” diyen Mehmet Demirkol, FETÖ firari Hakan Şükür’ü isim vermeden işaret ederek yazısını şöyle sonlandırdı:

“Daha önce beni işimden etmek isteyen, bunda belli oranda başarılı olan senden daha az kibirli abilerin oldu. Ama ulaştıkları büyük güç ve kibrin kölesi oldular. Bugün ülkeye giremiyorlar. Kibir kaybettirir bunu bil. Sen hâlâ gençsin. Gel bu yoldan dön. O 16 yaşında Dortmund’da sahaya çıkan alyanaklı çocuğu hatırlamaya çalış. Onu hepimiz çok seviyorduk. Bugünse durum çok farklı. İnan sana gaz veren en yakınındakiler bile davranışlarına dayanamıyor. Gel yol yakınken şu kibrinden kurtul! Gel bir kez olsun şaşırt beni…”