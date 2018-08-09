Mehmet Demirkol'un yeni adresi belli oldu !

NTV Spor’un kapanmasının ardından önce Güntekin Onay’ı geçtiğimiz günlerde de duayen isim Ercan Taner’i kadrosuna katan beİN Sports’tan bir sürpriz daha geldi.

beİN Sports’un Türkiye hesabı Twitter’da soru işareti yer alan bir görsel paylaştı. Mehmet Demirkol’un bu tweet’i alıntılayarak soru işareti koyması ise dedikoduları beraberinde getirdi.

Daha sonra beİN Sports yaptığı paylaşımla Mehmet Demirkol’un kanalda göreve başladığını resmen duyurdu