Meksika yasta ! İşkence edilerek öldürülmüş...

Kadına şiddetin bir başka yüzü Meksika’da ortaya çıktı. Güney Amerika ülkesinde kadın futbolunun gelişmesi için büyük mücadele veren 44 yaşındaki Marbella Ibarra’nın cesedi bulunurken öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığı öğrenildi.

19 Eylül’den beri kayıp olan Ibarra, hayatını kaybettiği Baja California’da Isamar FC takımını kurarak kadın futbolunun en önemli figürlerinden biri haline gelmişti.

Tijuana sınır şehrinin güneyindeki bir plajda üzeri plastik örtüyle sarılı halde bulunan Ibarra’nın cesedinde işkence belirtileri olduğu ifade edildi. Cinayetin neden ve kimler tarafından gerçekleştirildiği belirsizliğini korurken ailesi Ibarra’nın kaçırıldığına inanıyordu.

Yetkililer, cesedi bulduklarında ellerinin ve ayaklarının bağlı halde olduğunu, vücudunun ise ağır bir şiddete maruz kaldığını ifade ederken cesedi Pazartesi günü bulunan Ibarra’nın Cuma günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Araştırmayı yapan müfettişler, cinayetin Ibarra’nın spor yaşantısıyla alakası olmadığını düşünüyor.

Ibarra’nın son olarak kadın futbolcuların büyük takımlarda seçmelere katılabilmesi için maddi yardım amaçlayan bir vakıf kurmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.