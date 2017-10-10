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  4. 10 Ekim 2017 13:15

Melih Gökçek'ten prim müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takım futbolcularının her birine 200 bin TL prim verileceğini açıkladı.

Melih Gökçek'ten prim müjdesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün akşam Vodafone Park'ta 41 bin seyirci önünde çıktığı final maçında Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı’nın her futbolcusuna, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden alınacak kararın ardından 200’er bin TL prim verileceğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Futbol Milli Takımı'na vereceği primin Ampute Milli Takımı'na verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Gökçek, “Millet olarak beklentimiz bu” dedi.

Canlı yayına da bağlanan Gökçek, "Bizim, belediyeler olarak, özellikle böyle başarı gösteren millilere her türlü imkanı verme hakkımız var. Belediye Meclisi 5 gün sürüyor. Allah nasip ederse 18 gencimizin 18’ine de tabii hocasını da buna dahil etmek lazım, bu kararı çıkaracağız ve oyuncularımızın her birine 200 bin TL ödül vereceğiz" dedi. 

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