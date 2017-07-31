Melo Beşiktaşlı taraftarı çıldırttı

Galatasaray’dan Inter’e daha sonra da ülkesinin takımlarından Palmeiras’a transfer olan Felipe Melo, yine sosyal medyayı salladı.

Beşiktaş taraftarı olan bir Ekşi Sözlük yazarı, Brezilya’da Melo ile ilgili yaşadığı ilginç olayı anlattı.

Brezilya ve Uruguay’da izlediği iki maçta başından geçen olayı anlatan Beşiktaş taraftarı, “Brezilya’da 42 bin kişilik Corinthians Arena’da Corinthias & Palmerias maçında üzerimde Beşiktaş forması varken nereden gördüyse beni devre arasında soyunma odasına giderken eliyle 4 (yıldız) işareti yaparak beni gösterdi. iş için 4-5 günlügüne Uruguay’da iken Uruguay takımı Penarol ile Palmerias’ın Copa Libertadores maçı vardı. Hazır denk gelmişken bir de Uruguay tribünlerini göreyim diye gittiğim üzerimde Beşiktaş forması olan maçta da bu 30 bin kişilik statta nereden beni gördüyse yine eliyle 4 (yıldız) işareti yaptı.” dedi.