Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 mağlup olarak kupayı kaptıran Fenerbahçe’ye Galatasaray’ın eski orta saha oyuncusu Felipe Melo’dan göndermeli twit geldi.
İşte Felipe Melo’nun o olay yaratan twiti;
Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Lukas Podolski de, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor’u tebrik etti.
Podolski, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ”Tebrikler Akhisarspor” ifadelerini kullandı.
Lukas Podolski’den Akhisarspor’a tebrik