Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 mağlup olarak kupayı kaptıran Fenerbahçe’ye Galatasaray’ın eski orta saha oyuncusu Felipe Melo’dan göndermeli twit geldi.

İşte Felipe Melo’nun o olay yaratan twiti;





Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Lukas Podolski de, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor’u tebrik etti.

Podolski, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ”Tebrikler Akhisarspor” ifadelerini kullandı.

Lukas Podolski’den Akhisarspor’a tebrik