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  4. 11 Mayıs 2018 13:50

Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a kaybettiği final maçı sonrası bir paylaşımda bulundu.

Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım
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Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 mağlup olarak kupayı kaptıran Fenerbahçe’ye Galatasaray’ın eski orta saha oyuncusu Felipe Melo’dan göndermeli twit geldi.

İşte Felipe Melo’nun o olay yaratan twiti;


Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Lukas Podolski de, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor’u tebrik etti.

Podolski, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ”Tebrikler Akhisarspor” ifadelerini kullandı.

Lukas Podolski’den Akhisarspor’a tebrik

Podolski , melo , Fenerbahçe , Akhisarspor
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