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  4. 13 Mart 2018 15:08

Melo'dan Fenerbahçe'ye şok küfür !

Galatasaray'da İdari Menajer Mert Çetin'in sosyal medyada yaptığı canlı yayına katılan Felipe Melo, Fenerbahçe'ye küfür etti.

Melo'dan Fenerbahçe'ye şok küfür !
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4 yıl Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo, yine rahat durmadı. Özellikle derbi maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melo, Galatasaray’da İdari Menajer Yardımcısı olarak görev yapan Mert Çetin’in sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir yorumda bulundu.

Brezilyalı futbolcu canlı yayın sırasında ”F**k fener abi” dedi. Melo’nun yaptığı bu yorum sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Brezilyalı futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

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