Messi’den Arda Turan paylaşımı

Barcelona’nın 41 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Atletico Madrid’den transfer ettiği ancak Teknik Direktörü Jose Enrique’nin takımdan gönderilmesi ile gözden düşen Arda Turan, hiçbir ücret alınmadan Medipol Başakşehir’e kiralanmıştı.

Arda Turan’ın Barcelona’dan ayrılışı kesinleştikten sonra eski takım arkadaşlarından sadece Ter Stegen, Rafinha ve Andres Iniesta sosyal medyadan veda mesajı yayınlamıştı. Arda Turan’a bu kez de ayrılığının 10. gününde Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi’den mesaj geldi.

Resmi Instagram hesabından Ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılan Arda Turan, Rafinha ve Javier Mascherano’ya da yer veren Messi, toplu bir veda mesajı yayınladı. Inter’e kiralanan Rafinha ile Çin Süper Ligi takımlarından Hebei Fortune’a transfer olan Mascherano şans dileyen Lionel Messi, Arda Turan’ı da unutmadı. “Arda yeni maceranda sana bol şans diliyorum. Başarılı olacağında eminim” yazan Messi, Milli futbolcuya 10 gün sonra veda etmiş oldu.

Arda Turan'a veda şoku !