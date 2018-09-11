Mesut Özil için flaş gelişme !

Sarı Lacivertlilerin Fenerbahçeliliği ile bilinen Mesut Özil için devreye girdiği iddia edildi.

Daily Star gazetesinin haberine göre, Arsenal’in West Ham ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadığı için teknik direktör Unai Emery ile sözlü tartışma yaşan Mesut ocakta ayrılmayı kafasına koydu.

Fenerbahçe’nin bu durumu fırsat bilip Türk asıllı Alman yıldız transfer etmek için teklif hazırlayacağını iddia eden Daily Star, Manchester United Menajeri Jose Mourinho’nun da Mesut’u istediğini yazdı.

HAFTALIK MAAŞI 300 BİN STERLİN

Mesut’un Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimalini 5/2 oranla Kırmızı Şeytan’ların bir adım önünde gösteren gazete, United’a 4/1 oran verdi. Daily Star, 29 yaşındaki yıldızın sevgilisi Amine Gülşe ile evleneceğini ve bu nedenle Türkiye’ye sıcak baktığı ayrıntısına da yer verdi. Sarı-Lacivertli ekibin yıldız oyuncunun haftalık 300 bin sterlin (yaklaşık 2.5 milyon TL) maaşını ödemekte zorlanacağı vurgulanırken, Jose’nin de Real Madrid’de beraber çalıştığı Mesut’un aklını çelebileceği belirtildi.