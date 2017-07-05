Mesut Özil'in hesabı hacklendi !

Futbol sezonunun kapanmasıyla birlikte tatil'e çıkan ünlü futbolcu Mesut Özil instagram hesabının hacklenmesiyle şok yarattı.



Mesut, instagram hesabından eski sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafın altına ‘Biliyorum her şeyi berbat ettim ama seni her zaman seveceğim’ notunu yazdı. Bu mesajla büyük şok yaratan oyuncu ile ilgili gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.



Mesut konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Bu resmi kesinlikle ben paylaşmadım. Tüm dünyadaki takipçilerimin biligisine. Hesabım hack'lendi. Avukatlarım konuyla iligli çalışmaları yürütecektir." dedi.