Milli formalar için tepki çeken açıklama !

A Milli Takımımızın yeni formaları basına tanıtılırken fiyatları ile büyük tepki çekti. Asgari ücretin net 1.603 lira olduğu ülkemizde 300 liraya milli forma satılması 'insafsızlık' olarak nitelendi. Federasyonun fiyatlarla ilgili kararı gözden geçirmesi beklenirken gelen açıklama herşeyin üzerine 'tüy' dikti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, fiyatların 'normal' olduğunu söyledi ve "dünya standartlarını" uyguladıklarını belirtti. TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programında konuşan Dürüst şunları söyledi:

-"Bu formalar kulüp formalarıyla aynı seviyede. Brezilya forması neyse Türkiye forması da en az onun kadar değerlidir. Dolayısıyla dünya standartlarında formalarımız. Futbolumuzla, ülkemizle parlayan bir yıldızız. Formalarımız, kalite olarak dünya standartlarında olmalı."

Milli Takım'ın forma fiyatlarına tepki yağmuru !

ALİ DÜRÜST ASGARİ ÜCRETİ BİLİYOR MU?

Ali Dürüst'ün Milli Takım formaları ile ilgili bu bakış açısına sosyal medyadan tepki yağdı. Türkiye'nin gelir seviyesini hesaba katmayan Ali Dürüst, 300 liralık fiyatı makul buluyor. Oysa Milli takım formaları Türkiye gelir düzeyinin hayli üzerinde. Fiyatların neye göre belirlendiği açıklanmazken, net 1.603 lira olan asgari ücretle bu formalardan sadece 5 tane alınabiliyor. Ortalama bir hesapla 4 kişilik bir aile, en ucuzdan en pahalıya 1’er adet forma aldığında 790 TL gibi bir fatura ile karşı karşıya kalıyor.

MİLLİ TAKIM FORMALARI KAÇ LİRA?

İnternet üzerinden eshop.tff.org üzerinden satışa çıkarılan formalar, taraftar forması, stadyum forması ve maç forması olarak 3 ayrı kategoriden fiyatlandırıldı. Satışa çıkarılan ürünlerden en ucuzu 129.90 TL’lik fiyatıyla taraftar forması. Aynı renk ve tasarımla göze çarpan stadyum formasının fiyatı 189.90 TL olarak belirlenirken, maç formaları ise 299.90 TL’ye satışa sunuldu. 3-8 yaş çocuk forma setinin fiyatı ise 169.90 TL.

İşte A Milli Takımın yeni formaları !