Mısır’da Mohamed Salah krizi

Bu sezon sergilediği performans ile Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile yarışan Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda neler yapacağı merakla bekleniyordu. Liverpool forması ile çıktığı 48 resmi maçta 43 gol 15 asistlik muhteşem bir performans sergileyen Mohamed Salah’ın Mısır’ı Dünya Kupası’nda üst turlara taşıyabileceği konuşuluyordu. Ancak Dünya Kupası’nın başlamasına 44 gün kala Mısır Futbol Federasyonu ve Mohamed Salah’ın arası bir fotoğraf nedeniyle açıldı.

Mısır Futbol Federasyonu’nun Milli Takım uçağında Mohamed Salah’ın fotoğrafını kullanması kriz çıkardı. Fotoğrafın kendisine haber verilmeden kullanılmasına kızan Mohamed Salah, olayın aşağılayıcı savundu. İsim haklarına saygı gösterilmediğini belirten Mohamed Salah, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ne yazık ki durumun ele alınış şekli aşağılayıcı… Bu konuda daha klas hareket edilmesini beklerdim” yazdı.

الشكل النهائي للطائرة المخصصة للمنتخب المصري خلال مونديال روسيا 2018 #روسيا2018 #الفراعنة_وصلوا 🇪🇬🇷🇺🛫 pic.twitter.com/NsHXvPVGrQ — Egypt National Football Team (@Pharaohs) 19 Mart 2018

İmaj hakları başka bir şirkete ait olan Mohamed Salah’ın fotoğraflarının kullanılması telif hakkı gerektiriyor. Mısır Milli Takımı’na başka bir şirketin sponsor olması nedeniyle Mohamed Salah’ın fotoğraflarının telif hakkı ödenmeden kullanılması yasal değil. Konu hakkında yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi. Fotoğrafın kullanılmasındaki asıl sıkıntısı bir hem Mohamed Salah’ın hem de Mısır Milli Takımı’nın sponsorlarının GSM şirketleri olması… Mohamed Salah’ın sponsoru davayı kazanırsa Mısır Futbol Federasyonu milyonlarca dolar tazminat zorunda kalabilir.