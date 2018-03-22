Mourinho'dan Usain Bolt'a transfer teklifi !

Spor dünyasının en büyük isimlerinden bazıları, Dünya Kupası için geri sayımı mini bir dostluk maçıyla başlattı.

Organizasyonda Mourinho, Maradona, Usain Bolt, Roberto Carlos, Hernan Crespo, Marcel Desailly gibi pek çok ünlü isim boy gösterdi.

GÖZLER MARADONA VE BOLT'UN ÜZERİNDEYDİ

Dostluk maçında tüm gözler ise Maradona ile Usain Bolt'un üzerindeydi.

Maç sonunda menajer Jose Mourinho esprili bir dille, koyu bir United taraftarı olduğu bilinen Usain Bolt'a gelecek sezon kadrosunda yer olduğunu söyledi. Mourinho bununla birlikte, sahada Bolt'un hızla koşacağı kadar boş alan bulamayacağından endişelendiğini sözlerine ekledi.

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