Mourinho'ya Galatasaray forması giydirdiler

Transferin hareketli takımlarından Galatasaray, orta sahaya yapmak istediği Fellaini transferi nedeniyle Manchester United’ın kapısını çaldı.

Jose Mourinho ise bu transfere kesin bir dille karşı çıktı. Fellaini’nin taktiği için çok önemli bir oyuncu olduğunu altını çizen Mourinho, “Galatasaray’ın beni alması, Fellaini’yi almasından daha kolay’ diyerek transfer girişimine son noktayı koydu. Jose Mourinho’nun bu sözleri, Eurosport İngiltere’de esprili bir kolajla okuyuculara duyuruldu.

Mourinho’ya Galatasaray forması giydiren ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in fotoğrafı ile birleştiren Eurosport İngiltere, Fellaini transferi hakkında Portekizli çalıştırıcının sözlerini de kolaja ekledi.