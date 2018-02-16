Muhammed Yürükuslu hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor’un eski oyuncusu Muhammed Yürükuslu vefat etti.

26 yaşındaki Muhammed Yürükuslu, 26 Ocak 2018 tarihinde evinde beyin kanaması geçirmişti.

Yeşil beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Futbola Konyaspor altyapısında başlayan, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak A takım kadrosuna dahil edilen ve 2013-2014 sezonunun sonuna kadar kulübümüze başarıyla hizmet eden Muhammed Yürükuslu'nun vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız.

Konyaspor'umuzun şampiyon kadrosu içinde yer alan merhum Muhammed Yürükuslu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Konya spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

Mekânı cennet olsun…”