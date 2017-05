Muharrem Usta'dan şike süreci açıklaması

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2. düzenlenen Trabzonlular Festivali'ne katıldı. Program öncesinde bir kafede Gebze Fırtına Trabzonspor Taraflar Derneği Başkanı Gökhan Altuntaş ile bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Usta, "Sabah avukat arkadaşlarla birlikte şike süreci ile ilgili İsviçre'ye gidiyoruz. Gelinen süreçte iki yol kalmış gibi gözüküyor. Birisi direk FIFA'ya başvurmak, diğeri İsviçre Federal Mahkemesi ardından FIFA'ya başvurmak. Onu değerlendireceğiz" dedi.



"Bence Başakşehir Trabzon maçına motive çıkar"

Hafta sonu Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor - Başakşehir maçı öncesinde, Başakşehir'in Türkiye Kupası maçından dolayı yorgun olması ile ilgili bir soruya cevap veren Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Bence Başakşehir, Trabzon maçına motive çıkar. Finale kaldığı için yorgunluğu atmıştır onlar. Artık senenin sonuna yaklaştık. Başakşehir, arkasından Fenerbahçe maçımız var. Güzel bir maç olacaktır. Başakşehir için de bizim için de ne olursa olsun hedeflerin olduğu bir maç. Onlar bir taraftan şampiyonluğa oynuyorlar. Biz ikinci devre iyi bir durumdayız ve ikinci devreyi lider bitirebilme şansımız olabilir. Ya da ikinci devre başladığında söylediğimiz 35 puan barajını aşma diye bir konumuz var. Bizim de o hedefi aşmamıza destek olacak bir maç. Haliyle Trabzonspor için önemli bir maç. Umarım her şey iyi olur, güzel olur" şeklinde konuştu.



"Seyir zevkinin de güzel olacağını düşünüyorum"

Ligin 32. Haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Usta, "Fenerbahçe-Trabzonspor maçları her zaman önemli maçlar olmuştur her iki takım açısından da. Bizim çok zor süreçlerden sonra takımın epeyce derlenip toparlanığı bir sistemin oturmaya başladığı bir süreçteyiz. Kadıköy'deki maç o açıdan bence güzel bir maç olacak. Seyir zevkinin de güzel olacağını düşünüyorum. Her ne kadar Fenerbahçe'de istediği sonuçlara ulaşamamış olsa bile Fenerbahçe-Trabzonspor maçları her zaman ciddi maçlardır. Her iki takım da olabildiğince konsantre olacaktır. Bizim açımızdan da senenin son 3 maçı ve son viraj. Buraları da mümkün olduğu kadar iyi geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Şike olayında taraftarların karşı karşıya gelmesi bizim tasvir edeceğimiz bir şey değil"

Şike süreci ile ilgili konuşan Usta, "Bu yaklaşık 5 senelik bir süreç. Görünen o ki bir miktar daha devam edecek ama benim her zaman söylediğim bir şey var. Şike olayında taraftarların karşı karşıya gelmesi bizim tasvir edeceğimiz bir şey değil. Çünkü taraftarlar her rengin arkasından koşuyor olabilirler. Yönetimlerin ortaya çıkarmış olduğu sorunların bedelini taraftarların ödememesi lazım ama her zaman taraftarlar içerisinde marjinal diyebileceğimiz gruplar vardır. Yapılan yanlışların arkasından da koşarlar. Biz sapla samanı ayırmak istiyoruz. Bu süreçle ilgili de hem UEFA nezdinde ilerleyen bir yapı var. Zannediyorum kısa süre içerisinde de FIFA'ya taşınacak bir yolculuk içerisindeyiz. Orada Trabzonspor açısından olması gereken sonuç ne ise her zaman söylüyoruz. Trabzonspor 2010-2011 sezonu için tüm Trabzonluların gözünde, kalbinde, hislerinde her türlü o yılın şampiyonu olan takımdır. Onun için orada yürüyen mücadele başka bir kulvar. Ama futbol bambaşka bir kulvar. Futbol açısından bakacak olursak o tablodan buraya geçtiğimizde dediğim gibi Fenerbahçe-Trabzonspor'un İstanbul'daki maçı büyük bir seyirci potansiyeli içerisinde cereyan eden önemli maçlardır ama onlarda da gördüğüm kadarıyla taraftarlarıyla barışık olmadıkları ya da çok fazla destek görmedikleri maç. Ama herhalde Trabzonspor maçı farklı olacaktır" dedi.



"Son 3 haftaya girildiğinde de Beşiktaş bir adım önde gibi görünüyor"

2016-2017 sezonu şampiyonu kim olur sorusuna cevap veren Usta, "Biz olamayınca kim olursa olsun çok fark etmiyor. Haliyle son 3 haftaya girildiğinde de Beşiktaş bir adım önde gibi görünüyor ama futbolda 2 puan hem çok önemli hem de bazen çok önemsiz olabilir. Ama dediğim gibi bizim açımızdan Trabzonspor şampiyon olamadığında kimin olduğunun gerçekten çokta fazla önemi yok. Kim daha çok hak ediyorsa elbette o şampiyon olsun. Onu da birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un ile açıklamalarda bulunan Muharrem Usta, "Trabzonspor'un son 20 yılında çok önemli üç tane virajı var. Birisi 1995-1996 sezonu gerçekten olağanüstü bir takım Trabzonspor ve Faruk Özak yönetiminde son 1-2 hafta kala şampiyonluğu kaçırmış bir takım. Şampiyonluğu son anda kaçırmasına rağmen elde müthiş bir kadrosu olan Trabzonspor'da yönetim hemen o senenin sonunda görevi bırakıyor ve yeni bir yönetim geliyor ama Trabzonspor 95-96'dan 2004'e kadar bir çöküş yaşıyor ve o sene zirveye varıp şampiyon olamamanın bedelini yaklaşık 9 sene ödüyor. 2004 yılında Atay Aktuğ döneminde Trabzonspor çok iyi işler başarıyor ama şampiyon olabilmeyi çok büyük bir oranda yakalayabilecek bir takım iken çeşitli nedenlerle şampiyon olamıyor. Yine aynı tablo ile karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Yine yönetim görevden ayrılıyor, yeni bir yönetim de geliyor ama o takım da dağılıyor. Ve 2010-2011 şike sezonunun olduğu yıl. Trabzonspor 82 puanla averajla şampiyonluğu kaybediyor. En azından görünen tablo öyle ama orada ki büyük başarı da arkasından gelen yıllara taşınamadığı için Trabzonspor yeniden dağılıyor" ifadelerini kullandı.



"Ümit ederim ki gelecek sene Trabzonspor iyi bir takım olacak"

Açıklamalarına devam eden Usta, "Şimdi biz 2017'deyiz. Trabzonspor bu 20 yılda üç defa zirveye geldiği halde son anda şampiyonluğu şu ya da bu yolla kaçırmanın bedelini çok ağır ödedi. Her ne kadar önümüzde ki yıl bizim 50. Yılımız olsa da buradan çıkaracağımız çok net bir ders var. Trabzonspor zirveyi yakalayan bir takım kurduğunda şampiyon olur ya da olamaz zirveye oturduğunda bir daha o takımın dağılmasına o yönetimin dağılmasına asla ve asla müsaade etmemeli. Her dağılma yedi yıla mal oldu. Haliyle Trabzonspor yeniden zirveye doğru yaklaşıyor. İkinci devre biz bunun emarelerini gördük. Önümüzde ki sene çok daha iyi olacak. Ümit ederim ki gelecek sene Trabzonspor iyi bir takım olacak. Bütün hedefimiz en yukarılarda yer almak. Zirvenin takımı olabilmek. İşte onu yakaladığınızda yönetim olarak taraftarla onu bir krize dönüştürmeden ya şampiyonluk ya dağılma gibi bir hatayı bir daha yapmamak üzere o virajı bir dönerse artık Trabzonspor hep zirvede kalır. O nedenle gelecek yılla birlikte camia olarak yeni bir sorumlulukta almış olacağız" dedi.



"Gelinen süreçte iki yol kalmış gibi gözüküyor"

Şike davalarında yol haritasını belirlemek için yarın sabah İsviçre'ye gideceklerini söyleyen Usta, "İsviçre'de şike ile ilgili bizim bir hukuk büromuz var. Onlarla FIFA süreci ile ilgili son bir değerlendirme yapacağız. Başvuru ile ilgili durumumuzu şekillendirmiş olacağız. Sabah avukat arkadaşlarla birlikte İsviçre'ye gidiyoruz. Gelinen süreçte iki yol kalmış gibi gözüküyor. Birisi direk FIFA'ya başvurmak. Diğeri ise İsviçre Federal Mahkemesi ardından FIFA'ya başvurmak. Onu değerlendireceğiz. Hangi yol olması gerekiyor. Hukuki bir süreç bu. Orada da bir hata olsun istemiyoruz. Yarın onun kararını vereceğiz. CAS'ın resmi kararı geçen hafta bize ulaştı. Karardan sonra belli bir başvurma süreci var. Haliyle takvim başlayalı bir hafta on gün oldu. Önümüzde ki bir hafta on gün içerisinde de yarın ki görüşmemize göre başvurumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Orada ki görüşmeden sonra da Trabzon'a geçip Başakşehir maçına yetişmiş olacağız" şeklinde konuştu.