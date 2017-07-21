Muharrem Usta'dan yeni tesis atağı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret ederek, tesis yapımı için belirlenen yerleri gezdi.



Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Usta, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.



Ziyaretin ardından Usta ve beraberindeki heyet, kulüp adına tesis yapılması planlanan ve daha önce belirlenen Kaynaşlı ilçesindeki Kurugöl, Gırgın Çayırı ve Çamlıbel Göleti'ni gezerek Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar'dan bilgi aldı.



Teknik heyetle belirlenen alanları arazi araçları ile gezen Usta, Çamlıbel Göleti'nin etrafında incelemelerde bulundu.



Gezilerin ardından Kaynaşlı Belediyesi'ne geçen Usta'ya, Belediye Başkanı Erol Bayraktar plaket verdi.



Ziyaretin ardından belediye binasının karşısında bulunan Trabzonlular Kıraathanesi'ni ziyaret eden Usta, burada vatandaşlarla sohbet etti.