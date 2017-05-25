Muharrem Usta’nın hacizden haberi yokmuş

Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bulunan Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi’nde bulunan 6 şampiyonluk kupasına haciz koyulmasıyla ilgili çıkan haberler üzerine Trabzonspor yönetimi harekete geçti. Avukatların, Şamil Ekinci Müzesi’ne giderek buradaki şampiyonluk kupalarına haciz koyulmasıyla ilgili süreci, kulüp yetkililerine zamanında bildirilmemesi ve yönetimin sonradan haberi olması üzerine bordo-mavili yönetim harekete geçti. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu yaşanan süreçte ihmali olanlar hakkında gerekenin yapılacağını bildirdi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, haciz olayı ile ilgili yaşanan süreçten bugün bilgisi olduğunu belirterek, “Daha öncede Divan Kurulu toplantısında 54 tane haciz dosyası olduğunu söylemiştim. Kulübün içinde bulunduğu durumu açıklamıştık. Trabzonspor’un borcu çok ama böyle bir şeyden bugün haberim oldu. Kulüp avukatına haber gönderdim bu durumdan niye haberim yok diye. Trabzonspor müzesine gidip böyle bir işlemi kimin yaptığını biliyorum. Benim bundan haberim olmuş olsaydı, Trabzonspor müzesine hiç kimse gidemezdi. Bugüne kadar olağanüstü rakamları bir şekilde halletmiş olan Trabzonspor yönetimi bunu da hallederdi” ifadeleri kullandı.

Yaşanan bu hadisenin canını çok sıktığını belirten Usta, “Bu yaşanan süreç benim canımı çok sıktı. Bunda ihmalkarlığı olanları kesinlikle affetmem söz konusu değil. Gereğini yapacağız” şeklinde konuştu.