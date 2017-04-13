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  1. 13 Nisan 2017 19:24

Muslera yılın sporcusu seçildi

"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün sahibi sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fernando Muslera oldu.

Muslera yılın sporcusu seçildi
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Organizasyonun ödül töreni, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri İsmail Sarıkaya, Nasuhi Sezgin ve 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk'ün de katılımıyla Türk Telekom Arena'da yapıldı.

Fernando Muslera, kendisi için özel olarak hazırlanan plaketi, kulüp başkanı Dursun Özbek'in elinden aldı.

Başkan Özbek, ödüle layık görülen Muslera'ya övgülerde bulunarak, "Tüm Galatasaraylılar, Türkiye ve dünya onu çok iyi tanıyor. Kişiliğiyle, duruşuyla, performansıyla örnek bir sporcu. Galatasaray'a çok yakışan biri. Kendisini bu ödül nedeniyle tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmasına esprili bir şekilde başlayan Muslera, "Öncelikle özür dilemek istiyorum. Antrenman nedeniyle biraz geç ulaştım buraya. İstanbul trafiğini hepiniz biliyorsunuz. Bir daha beni böyle bir ödüle layık görürseniz, bir de helikopter ayarlamanızı rica edeceğim." ifadelerini kullandı.

Ödül nedeniyle 1905 GSYİAD'a teşekkür eden Muslera, "Başkanımıza da benim için söylediği güzel sözlerden dolayı teşekkür ediyorum. Beş senedir buradayım. Çok önemli başarılar kazandım. İyi ve kötü günler yaşadık. Galatasaray benim hem insan olarak hem de futbolcu olarak büyümemi sağlayan bir camiadır." diye konuştu.

Muslera ve Özbek, organizasyona katılan down sendromlularla da sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirdi.

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