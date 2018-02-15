Mustafa Cengiz: Paranın yarısını daha almadık

Sarı-kırmızılıların en çok dikkat kesildiği mali fair play konusuna değinen Mustafa Cengiz, “Bizler itilmiş, kakılmış ülke ve toplumlar değiliz. Geçmişimiz ve harsımız (kültürümüz) var. Mevcut UEFA Başkanı ile UEFA yerli yerine oturacak ve UEFA halimizden anlayacak” diye konuştu.

Galatasaray’da başkanlık koltuğuna oturan ve 20 gündür yaptıklarını anlatan Mustafa Cengiz, Divan Kurulu’nda birçok konuya değindi. Toplantının başında kürsüye çıkan Cengiz burada şunları söyledi:

- Galatasaray, Türkiye’nin en şeffaf kulübüdür. Konsolide veya solo bazda tüm hesapları açıklayan kulübüz. İnşallah diğer tüm kulüplerimize bu konsolide hesaplar nasip olur.

- Göreve geldiğimizde beş kuruş para yoktu. Bize bir mamur müreffeh bir kuruluş teslim edilmedi. Bunun böyle olacağını biliyorduk ama bu kadar da beklemiyordum. Sızlanmayı, ağlamayı sevmeyen insanlarız. Karakterimiz bu.

- Ndiaye’yi biz göndermedik. Ne hocamız istedi ne de biz. Menajeri zorladı, götürdü. ‘Siz Ndiaye’yi satıp parasını harcıyorsunuz’ dediler. Manavdan karpuz almıyorsunuz. Parasının yarısını hâlâ almadık.

Kredi kullanmadık

- Emlak Konut ile gelir gelmez bir görüşme yaptım. Bizim Emlak Konut’ta Florya ve Riva’da yapmamız gereken kârı maksimize etmemiz gerek. Asgari gelirimiz ikisinden 508 milyon TL. 300’e 200 yeterli değil. Bunun artması gerek.

- Biz bu 60 milyonu öderken tek kuruş banka kredisi kullanmadık. 26-32 aralığındaki faktöring firmalarına gitmedik ama epey faktoring borçlarını ödedik.

- Futbolcularla ve yabancı kulüplerle transferden doğan sorunlar var, bunları aşacağız, aşamazsak bunları sizlere anlatacağız.

- Dursun Başkan’dan bir ricam var... Esas alacağını almaktan çoluğunun çocuğunun rızkı olarak hiçbir beis yok. Gücümüz elverdiğince ödemeliyiz. Senetlerin dışında sevgili başkanımız B grubu hisselerimizde serbest olan 24 milyon TL bedeldeki 4 milyon küsur hisseyi yatırım bankamız aracılığıyla rehnetmiş. Benim burada üzüldüğüm rehin işlemi için 900 bin TL’lik harcı, kulüp ödemiş. Bunun olmaması gerekir. Eylem yapanın kendisinin ödemesi gerekir.

28 milyonu düşerim

- Başkana borcumuz 86 milyon TL görünüyor. Bağışlar var detaya girmek istemiyorum. Küsuratı olabilir. 28 milyon TL bugünkü kur itibarıyla sevgili başkanım bize borçlu görünüyor. Bu da sporcu cezalarından kaynaklanan bir borç.

- Bu 28 milyon TL’yi ödemeye yetkili asla olamam. Genel Kurul ‘Bu 28 milyon TL’yi bağışlıyoruz’ derse bir şey diyemem. Ben bağışlayamam ve 28’i 86 milyon TL’den düşmek zorundayım.

- İnsanı hayvandan ayıran en büyük şey edeptir. Edepsiz, örneksiz yayınlar oluyor, hiçbir şey sormadan. Mesela Milan başkanı geliyor. ‘Hoş geldiniz’ diyorum medyada ‘Çinlilere satıyor’ deniyor.

- Ateş düştüğü yeri yakar. Hâlâ kendi şirketime gidemedim. Hanımı 3-4 gün görmedim, hanım çok mutlu!

Cengiz, konuşmanın ardından da söz alıp şöyle konuştu:

- Kemerburgaz’ın maketini gördük, perşembe günü ihaleye girdik ve araziyi yeni aldık. İnşallah belli bir süreç içinde projelendirip, inşaatını yapacağız.

- Medyada söylemeyelim, rakamları dillendirmeyelim diyor sayın başkan (Dursun Özbek) Medya doğru ve düzgün toplumların aracısı ve ifadesidir. Yeter ki onlara doğru şeyleri söyleyelim, onlar da olduğu gibi aktarsın.

İspanya'ya benziyoruz

- Biraz İspanya’ya benziyoruz. Asla kulüplerini satmıyorlar. Biz de Türk’üz. Sahiplenme ve vatan duygusu aşırıdır. Galatasaray da milli kültür ve milli değerdir.

- Geldiğim günün ertesinde UEFA’nın iki değerli müdürüyle tanıştım, konuştum. Kendimi övmek için söylemiyorum. Biz ilk defa bir başkanla kontakt kurabildik demişler. Bu çok hoşuma gitti.

- Pazartesi de TFF’deydim. Bu konuda TFF’nin tüm kurullarıyla sağlıklı bir konuşma yaptık. Ana teması UEFA ve FFP idi. Bizler itilmiş, kakılmış ülke ve toplumlar değiliz. Geçmişimiz ve harsımız (kültürümüz) var.

- Mevcut UEFA Başkanı ile UEFA yerli yerine oturacak ve UEFA halimizden anlayacak. UEFA değerli bir kurum ve bize düşmanlığı yok. Biz mevcut durumu ve kendimizi doğru ifade etmeliyiz.

- UEFA bizi kalkmak üzere olan bir kuş gibi düşünsün. UEFA’ya dostça bu şekilde yaklaşıyorum.

‘Pandora’nın kutusunu açmadım’

Mustafa Cengiz, Riva’ya eski başkan Selahattin Beyazıt’ın adının verilmesini önerdi.

Cengiz, “Kimse geçmişteki şeyleri unutmasın. Yarın biz varız-yokuz. Bu bir süreç çünkü... Bizim net borcumuz 2 milyar TL. Borç-alacak farkından öte söylüyorum. Bunu sadece Riva ile sağlarız. Oraya da Selahattin Beyazıt başkanımızın adını verelim vefayı, teşekkürü unutmayalım. Dursun başkanım şunu bilsin ki faaliyet raporunda olmayan bir şey söylemedim, Pandora’nın kutusunu açmadım” dedi.