Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI

Yeniden aday olacağım, tabii ki olacağım. Genel Kurul teveccüh gösterirse şu anda da adayım. Biz en zor dönemde elimizi taşın altına koyduk. Burak Elmas, İngiltere'den gidip geliyor. Tam katılamıyor ve çoğu zaman yanlış değerlendiriliyor. Şahsen benim çalışma arkadaşlarımla bir sorunum yok.

UEFA KONUSU...

Galatasaray, uzun yıllardır ilk defa Kadıköy'de normal bir deplasman maçı oynar gibiydi.Hakemler Galatasaray'a karşı çok cesurlar. Faul, sarı, kırmızı... Ama rakiplere karşı çok cimriler. UEFA bu konuşmayı bile dinliyordur. Bir pot kırdım mı diye düşünüyorum çünkü monitoring yapıyorlar.

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