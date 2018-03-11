Mustafa Cengiz'den flaş sözler: Fenerbahçe ve Beşiktaş...

UEFA’dan Beşiktaş ve Fenerbahçe için de yardım istediğini ve Türkiye’ye destek olmalarını talep ettiğini söyleyen Cengiz, Türk futbolunun çok ciddi bir sınavdan geçtiğini kaydederek şunları söyledi:

“UEFA’ya yaptığımız sunumda çok sert sorular geldi. Birinci ağır soru, ‘Siz bize vaatlerde bulundunuz, 5 kat daha fazla yükle geldiniz. Yine vaatlerde mi bulunacaksınız?’ oldu. Biz 30 sayfalık sunum yaptık, bizden önceki yönetimin yaptığı sunum 1 sayfalık.

”ESKİ YÖNETİM VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAMIŞ”

Eski yönetim, UEFA’ya verdiği sözleri tutmamış. Zarar etmeyeceğim deyip, 500 milyon TL zarar etmiş. Biz, insanların kafasını bulandırıp şark kurnazlığı yapmayız. Realite ortada. UEFA attığımız her adımı yakından izliyor. Örneğin YellowFriday, UEFA’nın bile dikkatini çekti. Etkilendiler. Toplumu bir araya getiren en güçlü şeylerde biri futboldur. Futbol bu ülkenin sosyal çimentosudur. Ben iki takım taraftarının iç içe maç izlediği dönemde büyüdüm. Sonra araya bir sıra polis girdi. Benim zamanımda en ağır söz ‘hakeme gözlüktü’ en ağır itham buydu.

Taraftarlar arasında da gerginlik var. Bunun sona ermesi gerekiyor. UEFA’ya savunma yaparken Türkiye’ye destek olmalarını söyledik. Devlet de yardımcı olacak. Bir sınavdan geçiyoruz. Türkiye Galatasaray ile yatıp, Galatasaray ile kalkıyoruz demedik, futbol ile yatıp kalkıyor dedik. UEFA’dan Beşiktaş ve Fenerbahçe için de yardım istedim. Rakiplerimiz için de yardım istedim. Bana ihtiyaçları yok, kendi camialarında da isimler var. Ancak ben orada Türkiye’nin imajı için bulundum.”

”ENKAZ EDEBİYATI YAPMIYORUM”

Cengiz, enkaz edebiyatı yaptığına yönelik eleştirilere ise çok net bir yanıt verdi. Gecikmiş ve ötelenmiş tüm borçları kapattıklarını söyleyen Galatasaray Başkanı, “Ben savaşçı bir insanım. Kesinlikle enkaz edebiyatı yapmıyorum. Bu, bana aykırı ama 1 saat sonra neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Sorunlar o kadar birikmiş ki önünüze çıkanları hemen çözmek zorundasınız.”

“TEKNİK KADROMUZ NE DERSE O OLUR”

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması için çalışıyoruz. Teknik kadromuz ne derse odur. Harcama ve transferi yapacak olan bizleriz. Teknik kadronun görüşünü alırız. Gomis karakterli bir futbolcu. Karakter çok önemli. Rakibine saygılı, terinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncular isteriz. Fair içinde adili barındırıyor. Kavram dürüst olmak. Dürüstlük nedir; rakibi aldatmamak, seyirciyi aldatmamak, hakemi aldatmamak. Futbolda her alanda dürüstlük gerekiyor.