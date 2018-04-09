Mustafa Denizli küme düşecek takımları tahmin etti

TRT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, 2-0 biten Fenerbahçe-Osmanlıspor maçını değerlendirirken, ligde küme düşme potasında yer alan takımların analizini de yaptı.



Mustafa Denizli'nin sözleri şöyle:

- Fenerbahçe'nin ilk golünde çok kritik bir karar oldu ama hakem Meler yardımcısının kararına uymak zorunda. Top kale çizgisinin içinde olup; yayıncı kuruluş da piero ölçümü ile bunu gösterdi. Tatsız, tuzsuz bir maç oldu.

- Fenerbahçe dışında şampiyonluk için, kümede kalma potasındaki Osmanlıspor için geç kalınan bir maç oldu. Osmanlıspor geçen sene oynadığı futbolla hem keyif ve zevk verirken, hem de Avrupa'da çok iyi işler yaptı ama bu sene gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşattı.

TARAFTAR ŞAMPİYONLUĞA İNANMIYOR



- Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna inanmak isteyenler; tribünlerdeki Fenerbahçe taraftar sayısına bakarak anlayabilirler. Fenerbahçe bu kadar seyirci buluyorsa, taraftarlarının takımının şampiyon olamayacağı inancının görüntüsünü veriyor.

- Fenerbahçe kendi evinde futbol adına seyircisine tat, tuz vermiyor. Fenerbahçe bugün belki de ligin en etkisiz takımına karşı kazandı. Geçen haftaki Fenerbahçe ile bu haftaki Fenerbahçe arasında dağlar kadar fark var.

EN AVANTAJLI TAKIM GALATASARAY



- Taraftar maçı izlerken, Valbuena takımın en renkli oyuncusu olarak görülüyor. Valbuena takımı için her şeyi yapıyor. Takıma dinamizm kazandırıyor. Seyirci bile Valbuena'nın top kaybına müspet tepki veriyor. Fenerbahçe'de oyunu çevirecek 2-3 oyuncusu var sadece. Taraftara keyif verecek oyuncu sayılı.

- Dolasıyla Fenerbahçe 3 rakibinin gerisinde kaldı. Galatasaray şampiyonluk yolunda bu havayı en çok teneffüs eden takım olarak gözüküyor.

- Aşağıdaki gruba bakarsak; eğer iki Ankara takımı Osmanlıspor ve Gençlerbirliği takımları küme düşerse, Ankaragücü de 1. Lig'de şampiyon olamazsa, Ankara'dan takım kalmayacak önümüzdeki sezon. Küme düşme potasında fikstüre baktığımızda ligde kalma açısından en şanslı olarak Konyaspor'u görüyorum.