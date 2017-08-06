Mustafa Reşit Akçay'dan ilginç sözler !

Turkcell Süper Kupa mücadelesi öncesinde Atiker Konyaspor ve Beşiktaş’ın teknik direktörleri Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş, ortak bir basın toplantısı düzenledi. İki başarılı teknik adamın basın toplantısında Mustafa Reşit Akçay çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Farklı duruşu ve açıklamalarıyla futbol ailesinin çok özel isimlerinden biri olan Akçay, bazı oyuncuların Türkiye’yi “plaj” gibi düşünmesinin canını çok sıktığını ifade etti ve şunları söyledi: “Paralarımızı böyle har vurup harman savurmaları endişe veriyor. Ezekiel bize uymak zorunda. Çalışmayacaksa, çalışmak zorunda. Kulübün kendine ait manifestoları var. Lüks arabaya binen adam sahada da lüks bir araba gibi olmalı. Almanya’daki çocuklarımızla övünüyoruz. Almanya 300 oyuncu üretmiş bize veriyor, gururlanıyoruz. 85 milyon nüfuslu ülkede yüzde 52’si genç. Halen devşirme atletleri koşturuyoruz. 37. geliyor. Bizimkiler de 47. olurdu ne var yani.”

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‘Sanırım iyi bir maç olacak’

Akçay, Şenol Güneş iye yan yana oturmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade ederek, “Konyaspor olarak çok mutluyuz burada olduğumuz için. Umarım her şey Beşiktaş ve onun için olumlu sonuçlanır. Konyaspor olarak burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Lig şampiyonuyla keyifli bir maç yapacağız. Şenol hoca iyi futbolla ilgili temennide bulundu. Sanıyorum iyi bir maç olacak. Kıran kırana bir mücadele olacak. Dengeli bir maç olacak. Gece 3’e kadar kimse uyumayacak bence maçtan dolayı. İyi bir futbol oynama gayretimiz olacaktır. Türkiye’ye bunu borçluyuz, iyi futbol oynamalıyız. Kupa almış takım hüviyetini sahaya yansıtmamız gerekiyor. İnşallah da böyle bir maç olur” dedi.

‘İkinci bir Şenol hoca daha çıkaramadık’

25 bin üyesi olan bir sektörde ikinci bir Şenol Hoca daha çıkaramadıklarını vurgulayan Akçay takımıyla ilgili olarak da şu değerlendirmelerde bulundu: “Takımın geçen yıldan kalan bir oyun tarzı ve antrenman metodu var. Buna farklı açılardan bakmaya çalıştık. Aykut Hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Onlardan kalan mirasın üstüne katmaya çalışıyoruz. Onlardan faydalanıyoruz. Oyun yapımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Bilinç altı bize zorluklar çıkartıyor. Sabırla gideceğiz ve bir şeyleri iyi yapmaya çalışacağız. Bir takımın oyunculara bağlı olmasını akıl eksikliği olarak değerlendiriyorum. Oyuncu kaliteleri değişebilir. Farkı siz takım oyunu oluşturarak değiştirebilirsiniz. Antrenörlük takım mühendisliği yapmaktan geçer. Konyaspor prensiplerini yerine getirerek oyuncular aldı. Çok fazla sorun olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.