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  4. 21 Mayıs 2018 16:11

Nagatomo’dan duygusal mesaj

Galatasaray'ın devre arasında İtalyan ekibi Inter'den kiraladığı ve performansıyla şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Japon oyuncu Yuto Nagatomo, bir teşekkür mesajı yayımladı.

Nagatomo’dan duygusal mesaj
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından açıklamada bulunan Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, “Başından beri beni sıcak karşılayan teknik direktör, personel ve takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu küçük Japon futbolcuyu sevgiyle alkışlayan taraftarlara canıgönülden teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin gelecek sezon da takımda kalmasını istediği ancak Inter’le mukavelesi devam eden oyuncu, durumuyla ilgili net bir bilgi vermezken, “Sadece 4 ayda inanılmaz bir deneyim yaşadım. Kalbimi yerinden çıkaracak kadar sevgi aldım. Güven kelimesinin derin anlamını öğrendim. Geleceğimde ne olacağını bilmiyorum ama hayatımın geri kalanında Galatasaray’ın bir hayranı olmayı asla değiştirmeyeceğim. Bütün kalbimle teşekkür ederim” şeklinde görüş belirtti.

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