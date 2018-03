Nagatomo'dan Galatasaray'ı şok eden sözler

Galatasaray'ın Inter'den kiraladığı Japon sol beki Yuto Nagatomo, İtalyan kulübünün kalbinde olduğunu ve sezon sonunda tekrar geri dönebileceğini söyledi.



''INTER, HER ZAMAN KALBİMDE''



La Gazetta dello Sport gazetesine konuşan Nagatomo, ''Rusya'daki Dünya Kupası'na katılamamayı kabul edemezdim. Dünya Kupası'nı gerçekten çok önemsiyorum. Galatasaray'a geldiğimden beri hiç maç kaçırmadım. Ama Inter, her zaman kalbimde yer alıyor.'' sözlerini kullandı.



''INTER'E DÖNMEK PROBLEM OLMAZ''



Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, ''Kiralık sözleşmem bittiğinde ne olacak? Bunu konuşmak için daha çok erken. Şu an sadece Galatasaray ile lig şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Ondan sonra da Rusya'daki Dünya Kupası'nı düşüneceğim. Dediğim gibi Inter, hep kalbimde. Ben bir Inter taraftarıyım ve Inter'e geri dönmek benim için problem olmaz'' dedi.



Devre arası transfer döneminde Inter'den Galatasaray'a kiralanan Nagatomo, sarı kırmızılı forma ile Süper Lig'de 6 maça çıkarken 2 asist kaydetti.