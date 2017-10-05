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  4. 05 Ekim 2017 22:02

Naim Süleymanoğlu'na donör bulundu

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci cep herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldi.

Naim Süleymanoğlu'na donör bulundu
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Karaciğer yetmezliği tedavisi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ataşehir Memorial Hastanesi'nde Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat gözetiminde tedavisi süren ve karaciğer nakli yapılması planlanan Süleymanoğlu için uygun donör arandığı bildirildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Karaciğer yetmezliği , donör , Naim Süleymanoğlu
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