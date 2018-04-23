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  4. 23 Nisan 2018 13:51

Napoli teknik direktöründen skandal hareket !

Napoli'nin Juventus'u deplasmanda mağlup etmesinin ardından teknik direktörün, Juventus taraftarlarına yaptığı el hareketi olay yarattı.

Napoli teknik direktöründen skandal hareket !
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Napoli, dün deplasmanda lider Juventus’u 1-0 yenerek şampiyonluk yolundaki rakibiyle arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

Ancak Serie A’daki şampiyonluk yarışını derinden etkileyen bu mücadele kadar konuşulan bir başka olay daha vardı ki onun altında da Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri’nin imzası vardı.

Napoli, dün deplasmanda lider Juventus’u 1-0 yenerek şampiyonluk yolundaki rakibiyle arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

Ancak Serie A’daki şampiyonluk yarışını derinden etkileyen bu mücadele kadar konuşulan bir başka olay daha vardı ki onun altında da Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri’nin imzası vardı.

Maurizio Sarri , napoli , juventus
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