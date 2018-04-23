Napoli teknik direktöründen skandal hareket !

Napoli, dün deplasmanda lider Juventus’u 1-0 yenerek şampiyonluk yolundaki rakibiyle arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

Ancak Serie A’daki şampiyonluk yarışını derinden etkileyen bu mücadele kadar konuşulan bir başka olay daha vardı ki onun altında da Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri’nin imzası vardı.

Napoli, dün deplasmanda lider Juventus’u 1-0 yenerek şampiyonluk yolundaki rakibiyle arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

Ancak Serie A’daki şampiyonluk yarışını derinden etkileyen bu mücadele kadar konuşulan bir başka olay daha vardı ki onun altında da Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri’nin imzası vardı.