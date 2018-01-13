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  4. 13 Ocak 2018 10:37

Nasri'ye 4 yıl men cezası gelebilir !

Antalyaspor'un yıldızı Samir Nasri'nin doping incelemesine yaptığı itiraz, Cas tarafından reddedildi. Yıldız futbolcu olası bir cezayla karşı karşıya.

Nasri'ye 4 yıl men cezası gelebilir !
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Spor Tahkim Mahkemesi CAS, UEFA’nın doping incelemesine itiraz eden Samir Nasri’nin talebini kabul etmedi.

UEFA, Nasri’nin Sevilla’da forma giydiği dönemde Los Angeles’ta bir klinikte kullandığı bir ilaçla ilgili olarak soruşturma başlatmış ve Fransız yıldızın yasaklı madde kullanmış olabileceğini belirtmişti.

Nasri soruşturmanın üzerine CAS’a başvursa da beklediği sonucu alamadı. CAS, Nasri’nin talebini reddetti ve süreçte yeni bir perde açılmış oldu. UEFA, incelemeler sonucunda Nasri’nin doping yaptığını ispat edebilirse, Antalyaspor forması giyen 30 yaşındaki futbolcuya 4 yıl futboldan men cezası verebilir. Nasri’nin Aralık 2016’da susuzluk hissini azaltan ‘intravenöz damla’ kullandığı belirtiliyor.

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