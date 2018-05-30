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  4. 30 Mayıs 2018 17:51

Ne yaptın Ronaldo ! o isimlere büyük fark...

Yıldız futbolcular futbol sahalarında olduğu kadar, sosyal medyada da kıyasıya bir mücadele içerisinde.

Ne yaptın Ronaldo ! o isimlere büyük fark...
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KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2018' raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan 20 futbolcuyu inceledi.

Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Ronaldo, 318,3 milyon takipçiyle zirvede yer alırken, Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar (191,4 milyon kişi) ikinci, Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi (179,3 milyon kişi) üçüncü oldu.

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ise 69,8 milyon takipçiyle yedinci sırada yer aldı.

KPMG Avrupa Eliti 2018'de yer alan ilk 10 oyuncunun takipçi sayıları:

Oyuncu

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Toplam (milyon)

1.Cristiano Ronaldo

122,5

123,9

71,9

318,3

2.Neymar JR

60,7

91,7

39

191,4

3.Lionel Messi

89,6

89,7

-

179,3

4.James Rodriguez

32,8

16,8

35,7

85,3

5.Gareth Bale

28,8

16,6

33,2

78,6

6.Andreas Iniesta

26,9

22,6

21,7

71,2

7.Mesut Özil

31,4

22,5

15,9

69,8

8.Zlatan Ibrahimovic

26,6

5

31,3

62,9

9.Sergio Ramos

23,5

14,5

22,6

60,6

10.Luis Suarez

19

14,2

27,1

60,3

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