Negredo için bomba iddia ! Para desteği...

Beşiktaş'ın yıldız forveti Alvaro Negredo bir yandan Türkiye'de gollerini atarken, bir yandan da ülkesi İspanya'da yatırımlarını sürdürüyor. İspanya borsasında işlem gören yatırım fonları olan deneyimli futbolcunun, şimdi de bir kulübün yönetimiyle ilgilendiği iddia edildi.

Cesar takımın başına getirildi

Siyah-beyazlı futbolcunun ülkenin en köklü kulüplerinden olan ve şu an üçüncü ligde mücadele eden Recreativo Huelva ile bir şekilde bağlantısı bulunduğu belirtiliyor. İspanyol ekibi geçtiğimiz günlerde, 1 euroluk sembolik bedel karşılığında Eurosamop şirketi tarafından satın alınmasıyla gündeme gelmişti. Takımın başına geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı futbolcunun abisi Cesar Negredo getirildi.

‘Merak uyandıran destek’

İspanya'da bir çok medya organı, Alvaro Negredo'nun bir şekilde kulüple ilişkili olduğunu savunan haberlere imza attı. Diario de Huelva 'Alvaro Negredo'nun abisine merak uyandıran desteği' başlığıyla verdiği haberinde futbolcunun Türkiye'den, Recreativo ile ilgili gelişmeleri takip ettiğini yazdı.

‘Ödünç para vermiş olabilir’

Kulübü yöneten şirket olan Eurosamop ile Beşiktaşlı futbolcunun bir şekilde ilişkisi bulunduğuna dair doğrulanmamış iddialar bulunduğuna dikkat çekilen haberde "Eski Sevilla ve Valencialı futbolcunun, Recreativo'ya ödünç para vermiş olabileceğine yönelik söylentiler bile var" denildi.



Albiazules'te yer alan haberdeyse şu ifadeler kullanıldı:

‘Borç görünümünde para aktarımı’

“Alvaro Negredo’nun Recreativo Huelva ile olan ilişkisine dair spekülasyonlar yapıldı, çok şey söylendi. Söylentiler sürekli olarak Eurosamop'un bir kısmını kapsadı ve takım çalışanlarına sezon boyunca borç görünümünde para aktarımı iddialarını içerdi”.