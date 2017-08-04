Negredo kaç gol atacağını kağıda yazdı

Transferinin özel bir videoyla açıklanmasıyla ilgili konuşan 31 yaşındaki İspanyol forvet “Transfer sürecim çabuk gelişti. Menajerim bana Beşiktaş’ın teklifini iletti. Kabul etmem uzun sürmedi, Beşiktaş ailesine katılmak için hevesliydim. Beşiktaş dünya çapında bir kulüp; ‘Come to Beşiktaş’ gibi yaratıcı bir slogan bulmuşlar. Beşiktaş’ın şöhreti dünya çapında gün geçtikçe artıyor” dedi.

Negredo, “Sen de birisini transfer için arayacak mısın?” sorusuna ise “Bir sonraki transfer kim olacak bilmiyorum ama ben de birisini arayacağım sanırım. Ben de Pepe gibi Beşiktaş’ı zirvede tutmak için elimden geleni yapacağım” yanıtını verdi.

Beşiktaş’a gelmeden önce Pepe ile görüşüp görüşmediği sorusuna cevap veren Negredo “İstanbul’da yaşayan tanıdıklarımla konuştum. Pepe ile de konuştum. Şampiyon takımın parçası olmak için geldim. Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarları hakkında da konuşan İspanyol yıldız “Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği ilgiden dolayı buradayım. İnternette videolarını izlerken bile tüylerim diken diken oldu. İşlerin iyi gitmediği anlarda böyle bir taraftarın desteğini almayı her futbolcu ister. Onlarla bu statta bir bütün olmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

LAKABI CANAVAR!

İspanya’da “Canavar”, “Köpek balığı”, “Matador” gibi lakaplarla anıldığı bilgisini veren Negredo “Oynadığım liglerle Türkiye Ligi’ni kıyaslayamamam çünkü burada hiç oynayamadım. Ancak devre arasında yine konuşursak o zaman bir değerlendirme yapabilirim” şeklinde konuştu.

9 NUMARA, 35 GOL HEDEFİ

9 numaralı formayı giyeceğini açıklayan Beşiktaş’ın yeni santrforu, 3 kulvarda kaç gol atmayı hedeflediğiyle ilgili soruya, bir kağıda “35” yazarak cevap verdi.