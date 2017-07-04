Neustadter'den yeni transferlere övgü

Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'de Rus defans oyuncusu Roman Neustadter kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

YENİ TRANSFERLERE ÖVGÜ

Çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Neustadter, herkesin forma girebilmesi ve iyi bir performans verebilecek duruma gelebilmesi için çok önemli bir dönemden geçtiklerini söyleyen defans oyuncusunun açıklamaları şöyle:

"Kesinlikle her 2 transferimiz de bu takıma çok büyük katkı sağlayacak transferledir. Oyunumuzu daha iyi hale getirebilmemiz açısından bu takıma mutlaka yardımları olacaktır. Farklı tipte, oyunu değiştirebilecek yapıda oyuncular. O nedenle 2 oyuncu da takıma faydalı olacaktır. Mehmet Ekici'yi Almanya'dan biliyorum. Almanya'da daha önce ona karşı forma giymiştim. O dönemden tanıdığım bir oyuncu.

Tecrübeli bir oyuncu. Tecrübeli olmasının yanında sadece 27 yaşında. O nedenle genç yaşında bu tecrübeye ulaşabilmiş başarılı bir oyuncu olarak görüyorum onu. Valbuena ise Fransa Milli Takımı'na kadar yükselmiş bir oyuncu. Daha da tecrübeli diyebiliriz Valbuena'ya. Futbolu çok iyi biliyor, neyi ne zaman yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Hep doğru kararlar veriyor saha içerisinde. Ben şu ana kadar onda bunu gördüm. Ne zaman topu ayağında tutması gerektiğini, ne zaman pas vermesi gerektiğini ve ne zaman hızlı oynaması gerektiğini çok iyi biliyor. O yüzden Fenerbahçe bana göre çok doğru ve iyi 2 transfer yaptı"