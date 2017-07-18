Nevzat Aydın'dan Hikmet Karaman'a gönderme

Trabzonspor'da futbol şubesinden istifa eden ancak kulüpteki yöneticilik görevine devam eden Nevzat Aydın, sosyal medya hesabından attığı tweetler ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Aydın'ın bu kez hedefindeki isim Hikmet Karaman'dı.

Çaykur Rizespor yönetiminin, Trabzonspor-Bursaspor maçında şike yaptığını ileri sürerek savcılığa başvurduğunu belirten bir haberi alıntılayan Nevzat Aydın, "Hikmet Karaman da var mı listede?" diyerek tecrübeli teknik adama göndermede bulundu.

Bu mesaja Karaman'ın nasıl bir cevap vereceği merak konusu.