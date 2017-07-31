Neymar futbolcularla vedalaştı

Yeni sezon çalışmalarını ABD’de sürdüren Real Madrid ve Barcelona, hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Katalan devinin 3-2 kazandığı maç sonrası Brezilyalı Neymar yine gündem olmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Nelson Semedo ile antrenmanda kavga eden ve idmanı yarıda bırakan Neymar’ın, Miami’de oynanan maç sonrasında Real Madrid soyunma odasında 15 dakika kalması dedikoduları da beraberinde getirdi.

Madrid ekibinde forma giyen Ramos, Marcelo ve Baptista ile konuşan Neymar, soyunma odasından elinde iki adet Real Madrid formasıyla çıktı.

Neymar’ın uzun süren görüşmesi ‘veda’ mesajı olarak algılanırken Fransa’nın dev kulübü Paris Saint Germain’in de yıldız oyuncuyu transfer etmek için yoğun çaba sarfettiği biliniyor.