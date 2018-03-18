Neymar'dan çılgın istek !

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’in yıldızı Neymar hakkında çıkan ayrılık dedikodularının ardı arkası kesilmezken Brezilyalı futbolcunun takımda kalmak için maaşının arttırılmasını istediği iddia edildi.

Sezon başında 222 milyon euro’luk serbest kalma maddesi PSG tarafından ödenen ve Fransız ekibine transfer olarak dünyanın en pahalı futbolcusu olma unvanını elde eden Neymar’ın istedkleri bitmiyor.

Real Madrid’in transfer etmek istediği iddia edilen 26 yaşındaki futbolcunun PSG’de kalmak için kulüp yönetiminden haftalık 1.3 milyon euro istediği öne sürüldü.

PSG ile 2022 yılına kadar sürecek olan sözleşmesi bulunan Neymar, Fransız ekibinden haftalık 750 bin euro kazanıyor.

Yıldız futbolcunun yakın çevresiyla yaptığı konuşmalarda, takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlardan, ligdeki hakemlerin kötü olmasından, statlardaki zeminlerin bozukluğundan ve PSG’nin maçlardan önce otelde kamp yapmasından şikayetçi olduğunu söylediği iddia edildi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar’ın Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nı kaçırma ihtimali bulunuyor.