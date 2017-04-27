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  1. 27 Nisan 2017 18:52

Neymar'dan ilginç paylaşım !

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Neymar, bardak çektirdikten sonra fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Neymar'dan ilginç paylaşım !
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Cezası nedeniyle El Clasico'da oynamayan Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, bardak çekme metodunu uyguladı. 25 yaşındaki oyuncu daha sonra tedavi sırasındaki fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

BARDAK ÇEKME (HACAMAT) NEDİR?
Vücudun herhangi bir yerinden bardak veya benzeri birşeyle vakum yapılarak kanın çekilmesidir.

Geçmişte bardak içerisindeki oksijenin tüketilmesi için kağıt ya da alkollü pamuk kullanılmıştır. Günümüzde pompa ile içerisindeki havanın alınması esasına dayanan aletler yapılmıştır.

hacamat , neymar