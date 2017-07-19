Neymar’dan transfer açıklaması

İspanya La Liga devi Barcelona’da forma giyen ve PSG’ye transfer olacağı iddia edilen Neymar, sessizliğini bozdu.

Goal’e konuşan Brezilyalı yıldız, Katalan ekibinde mutlu olduğunu dile getirirken transfer iddialarını ise reddetti.

25 yaşındaki futbolcu, “Geçen yıl Barcelona’daki en iyi sezonumdu. Şehire ve kulübe adapte oldum ve burada mutluyum. Bu da sporcunun performansına yansıyacak bir etken” ifadelerini kullandı.

Neymar, geçen sezon kulübü ile 2021 yılında sona erecek yeni bir sözleşme imzalamıştı.