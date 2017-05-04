Nisan ayının en çok konuşulan takımı Beşiktaş

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Nisan ayı medya raporu açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de maçlar tüm heyecanıyla devam ederken, takımlar Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele ediyorlar. Rapora göre, en çok konuşulan takım Beşiktaş olurken, teknik direktörler listesinde Şenol Güneş, futbolcular listesinde ise Portekizli yıldız Ricardo Quaresma zirvede yer aldılar.

Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmalar tüm hızıyla devam ederken, Medya Takip Merkezi'nin Nisan ayı raporuna göre, Beşiktaş medyada da lider. Ay boyunca spor basınında konuşulan futbol takımları sıralamasında Beşiktaş 72 bin 742 haberle listenin zirvesinde yer alırken, Fenerbahçe 57 bin 126 haberle listenin ikinci sırasına yerleşti. Galatasaray 55 bin 877 haberle üçüncü, Trabzonspor 41 bin 296 haberle dördüncü sırada yer aldılar. Medipol Başakşehir ise 36 bin 579 haberle beşinci sırada bulunuyor.

Dursun Özbek’de zirvede

Medya Takip Merkezi, Nisan ayında öne çıkan kulüp yöneticilerini de belirledi. Rapora göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 8 bin 616 haberle listenin zirvesinde yer alırken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman 7 bin 115 haberle listenin ikinci sırasında bulunuyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 4 bin 477 haberle üçüncü, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta 3 bin 124 haberle dördüncü, Göksel Gümüşdağ 2 bin 19 haberle beşinci sırada yer aldı.

Şenol Güneş listenin zirve ismi

Teknik direktörler listesinde, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 14 bin 730 haberle ilk sırada yer aldı. Listenin ikinci sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor 9 bin 389 haberle ikinci olurken, Fatih Terim 8 bin 707 haberle listenin üçüncü sırasında yer aldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat 8 bin 488 haberle, Ersun Yanal ise 8 bin 285 haberle listede yer aldılar.

Quaresma listenin başında

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, 8 bin 111 haberle futbolcular listesinin zirvesine oturdu. Listenin ikinci sırasında 6 bin 950 haberle Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder bulunurken, Lukas Podolski ise 5 bin 839 haberle üçüncü sırada yer aldı.