NTV ile Ercan Taner'in yolları ayrıldı !

NTV’de yaprak dökümü sürüyor… Uzun yıllar TRT’de spikerlik yapan ve unutulmaz maç anlatımlarıyla hafızalarımıza kazınan Ercan Taner 2008 yılında bünyesine katıldığı NTV’ye veda etti. Ercan Taner, 2008'de Lig Tv'den ayrılarak Fuat Akdağ yönetmindeki NTV Spor'a transfer olmuştu. Mesai arkadaşlarıyla vedalaşan Taner’in yeni adresi henüz netleşmedi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Ercan Taner şu ifadeleri kullandı:

”NTV'den bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Siz sayın seyircilerime bugüne kadar gösterdiğiniz ilgiden ve 35 yıldır bu meslekte bana vermiş olduğunuz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Saygı ve sevgilerimle…”

NTV’den bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Siz sayın seyircilerime bugüne kadar gösterdiğiniz ilgiden ve 35 yıldır bu meslekte bana vermiş olduğunuz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Saygı ve sevgilerimle... — Ercan Taner (@ercantofficial) 6 Ağustos 2018

ERCAN TANER KİMDİR?

Ercan Taner, 1964 yılında Ankara‘da doğmuştur. Yugoslav göçmeni bir ailenin üyesidir. Babası eski futbol antrenörü Ziya Taner‘dir. Ercan Taner, gençliğinde futbol da oynadı 1974 yılında 1. lig futbolcusu olamayacağını teknik direktör olan babası Ziya Taner'den öğrendi.

Ercan Taner, 18 yaşında iken TRT‘nin açtığı spikerlik sınavlarına katılarak kazandı ve TRT'de spikerliğe 1983 yılında başladı. Daha sonra kurulduğu günden beri Lig TV‘de ve Show TV‘de görev aldı. Kendine has anlatımıyla futbol severlerin gönlünde taht kurdu. Sadece futbol anlatmadı. Boks, basketbol, voleybol, tekvando, binicilik, ritmik jimnastik, buz hokeyi ve kayak yarışmalarını da anlattı. 2008 yılında Lig TV'den ayrılarak NTV‘nin yeni açtığı NTV Spor kanalına transfer oldu ve NTV Spor'da yayınlanan bazı programların sunuculuğunu yaptı. Ercan Taner, Burçin Taner ile evlidir ve Batuhan Taner (d.7 Temmuz 1990) adında oğlu vardır.