NTV Spor'a duygusal veda !

Türkiye’de bir dönem sona erdi. 17 Mart 2008’de yayın hayatına başlayan NTV Spor, kurulduğu tarihte resmen kapandı. Saatler 22:30’u gösterdiğinde yayın hayatına son veren NTV Spor’da son yayını yapan Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova duygusal anlar yaşadı. ‘%100 Futbol’ programını son kez NTV Spor’dan yayınlayan Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova’nın oldukça duygulandıkları gözlendi.

NTV Spor’un yerine Discovery Communications'ın bünyesinde yer alan DMAX kanalı, NTV Spor’un kapanmasının ardından 22:30’dan sonra yayına başladı.

GÜNTEKİN ONAY’DAN NTV SPOR PAYLAŞIMI

beIN Sports’a transfer olmadan önce Rıdvan Dilmen ile birlikte ‘%100 Futbol’ programını sunan Güntekin Onay da resmi Twitter hesabından yaptığı iki paylaşımla eski çalışma arkadaşlarına veda etti. İşte Güntekin Onay’ın o paylaşımları:

Ntvspor’da harika bir 14 yıl geçirdim.Gerçek ve güçlü dostluklar kurdum, Ntvspor, medyanın son yıllardaki altyapısı gibiydi. Kapanması herkes için büyük kayıp. Topluma,gençliğe spor kültürü vermeyi misyon edinmiş, donanımlı çalışanlarıyla farklı bir seviyedeydi @ntvspor — Güntekin Onay (@guntekin_resmi) 17 Mart 2018