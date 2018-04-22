O isimden olay sözler: Galatasaray adamı kanser eder

İşte Serhat Ulueren’in Alanyaspor – Galatsaray maçının ardından yazdığı o yazı…

G.Saray adamı kanser eder!

Gerçekten de kanser eder bu G.Saray adamı. 17'de 2-0'ı yakalamışsın, rahat giden bir maç, dikkatli oynasan 4-5 olacak maç, zar zor 3-2 bitiyor. Üstelik hakem yardımıyla kazandılar. 63'te Alanyalı Douglas, Muslera'dan sıyrılıyor, Muslera ayak bileğine basıyor. Karar, penaltı ve kırmızı kart olmalı ama yardımcı hakemin kalkan bayrağı gözüküyor. Penaltı, kırmızı kart olsa Alanya kesin öne geçecek, G.Saray un gibi dağılacak. İşte Kemal Yılmaz'ın tartışmalı bayrağı G.Saray'ı ipten alıyor. Denayer ofsaytı bozdu.

Hadi bunu geçtim. Muslera olmasa veya biraz formsuz olsa G.Saray yine 5'lik olurdu ve kazanamazdı. Maç sonrası Terim ve Abdurrahim Albayrak, Sinan'ı kucaklasın kucaklamasına da Muslera'ya ekstra para mı verir, araba mı hediye eder bilemem. Muslera iyiyse G.Saray şampiyonluğa her zaman oynar. Dünyada sanmıyorum Muslera dışında bir kaleci takımına bu kadar olumlu katkı yapmamıştır.

Yine de bu galibiyete rağmen G.Saray'ın işi çok zor. Kötü oynuyorlar, futbollarını rakibe kabul ettiremiyorlar. Düşünün Emre Akbaba, Fernandes ve Douglas üçlüsü G.Saray defansını perişan etti. Mariano'nun 50 metrelik aptalca geri pası sonrası Serdar adamını kovalayacağına güm diye daldı ve penaltıyı kaptı Alanya. Pozisyoda hakem Ümit Öztürk kırmızı da verebilirdi ama sarı ile geçiştirdi.

AKHİSAR DEPLASMANI…

Bu galibiyet G.Saray adına önemli. Gomis kötü gününde takipçiliğiyle öne geçirdi G.Saray'ı. Sonrasında Haydar'ın eline gidecek topa Tzavellas dokundu ve 0-2 oldu skor. İyi oynamazken G.Saray öne geçti. Sonrasında daha rahat gidecek maç, Fernandes'in iddia ediyorum halı sahalarımızda bile atamayacağı golle heyecanlı hale geldi. Bu golde Fernando, Mariano ve Denayer adeta refakatçi gibi Fernandes'in golü atması için her şeyi yaptı.

Sinan’ın akıl dolu vuruşuyla Alanya'yı yendin. Beşiktaş'ı da öyle böyle yenersin kendi evinde. Ama Akhisar deplasmanı ligin şampiyonunu belli edecek. G.Saray, Akhisar'da kazanırsa şampiyon olur, aksi halde ligi 3. bitirir…