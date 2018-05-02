O maçın hakemine polis koruması

Geçtiğimiz hafta İtalya Serie A’da Inter ile Juventus arasında Milano’da oynanan ve konuk ekibin 3-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdüğü karşılaşmanın hakemi Daniele Orsato, zor günler yaşıyor. Daniele Orsato, karşılaşmanın ardından basın tarafından hedef gösterildiğini belirten Daniele Orsato, bir süredir polis koruması altında yaşıyor.

Juventus’un bir puan gerisinde bulunan Napoli taraftarlarının da yakından takip ettiği karşılaşmada Inter’den Vecino’da üç dakika içinde gösterdiği iki sarı kartın sonunda 17. dakikada kırmızı kartını çıkartan 42 yaşındaki Daniele Orsato, tehdit telefonları aldığını söyledi. Hem Inter hem de Napoli taraftarlarının ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini belirten Daniele Orsato, maçın oynandığı Cumartesi gününden bu yana oldukça endişeli bir hayat sürdüğünü belirtti. Daniele Orsato’nun evinin önünde kamp kuran polis, tecrübeli hakemi 24 saat izlemeye aldı.

İtalya’da Corriere del Veneto gazetesine konuşan Daniele Orsato, “Ailem ve ben tehdit altındayız. Çocuklarım çok mutsuz… Onların daha fazla tedirgin olmalarını istemiyorum” dedi. Polis, taraftarlardan tehdit telefonları aldığını belirten Daniele Orsato’ya herhangi bir saldırı olma ihtimaline karşı tedbir aldıklarını açıkladı.