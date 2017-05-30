Obradovic Fenerbahçe'deki ilk günlerini anlattı.

Euroleague’nin, geçen sene son saniyede kaybettiği final maçının şokunu atlatıp bu sezon mutlu sona ulaşmasında büyük pay sahibi olan Zeljko Obradovic, Sokrates Dergisi’ne konuştu.

Fenerbahçe’deki ilk günlerinin sıkıntılı geçtiğini belirten Obradovic, görevi olmayan işlerler uğraştığını, Gherardini’nin gelmesi ile rahatladığını söyledi.

İşte Obradovic’in Fenerbahçe’deki ilk günlerini anlattığı o bölüm:

“Her şey için zamana ihtiyacınız vardır. Mesela ben takıma çok geç katıldım. Temmuz ayının sonlarıydı… Geldiğimde gördüm ki burada bazı değişiklikler yapmak gerek. Oturdum ve bir plan çıkarttım. Planımı yönetime sundum ve eş zamanlı olarak bize yardımı dokunabilecek bazı insanlarla görüşmeye başladım. Tabii kadronun güçlendirilmesi de bu plana dahildi. Neyse işte, dediğim gibi, temmuz ayının son bölümündeyiz. Takımların büyük bölümü kadrolarını tamamlamış. Transfer edilme ihtimali bulunan oyunculardan oluştuduğum listeyi yönetime sundum. “Tamam bunlar olur, diğerleri olmaz koç” dediler. Mutabakata vardık. Ardından ben de yaz ligini izlemek için ABD'ye gittim.

Benim ABD seyahatim esnasında, basketbol şubesinde bazı değişiklikler oldu. Döndükten sonra yeni bir liste oluşturmam gerekti. Tekrar konuşmaya başladık. O yüzden Fenerbahçe'de ilk sezonumda, zaman zaman transfer edilme ihtimali bulunan oyuncularla ya da başka takım yöneticileriyle direkt iletişim kurmam icap etti. Ancak benim işim transfer görüşmesi yapmak olmamalıydı.

Gelir gelmez bunları yaşadıktan sonra, yönetime “Gelecek dönemde 24 saat arayabileceğim, iletişim halinde olabileceğim birine ihtiyaç duyuyorum. Taleplerim ve takımın iyiliği için… ” dedim. Yönetim de zaten benimle aynı fikirdeydi ve altı ay dolmadan Maurizio Gherardini göreve başladı. Onunla, daha 90'larda tanıştığımız günden beri aynı çizgideyiz. Maurizio ne düşünüyorsa, ben de aynı paraleldeyim.

Şimdi yapılması gereken, biraz sabretmek. Sakin olmalı ve gelişim kaydedildiğine inanmalıyız. Ben gelmeden önce Fenerbahçe'nin Euroleague derecesi neydi? İlk grupta 5-5'le Top 16. Orada? 2-12. Toplamda 25 Avrupa maçında 7 galibiyet, 18 mağlubiyet. Bir sonraki sezon ben göreve başladım. 8-2 ve 6-8'le sezonu toplamda 14 galibiyet, 10 mağlubiyetle tamamladık. Bu benim ilk sezonum. İkinci sezonu konuşmaya dahi gerek yok. Bu takım, bu kulüp için her şeyin ilacı zaman. Biraz beklemek lazım. Maurizio Gherardini'nin bu kulübe gelişi, GM oluşu çok önemli. Fenerbahçe artık Avrupa'da çok saygın bir basketbol kulübü. Doğru yoldayız ve işimizin daha bitmediğini, daha çok başlarda olduğumuzu biliyoruz. Fenerbahçe, bugünkünden çok daha saygın bir konuma gelecek. Hepimizin hedefi bu…”