Ödül töreni sonunda Ali Koç'a teşekkür !

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun en iyileri yayıncı kuruluş Bein Sports’un organize ettiği Futbolun Süperleri ödül töreninde ödüllerine kavuştu. Törenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren deneyimli spiker ve spor yorumcusu Güntekin Onay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a teşekkür etti.

Güntekin Onay, ” “Burada bizimle olan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle de Sayın Ali Koç, size teşekkür etmek istiyorum, centilmenliğiniz ve vizyonunuz için. Bu sezon siz de ümit ediyorum ki Türk futboluna varlığınızla çok şey katacaksınız” ifadelerini kullandı.

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