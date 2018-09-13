  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 13 Eylül 2018 11:40

Ödül töreni sonunda Ali Koç'a teşekkür !

Bein Sports spikeri ve spor yorumcusu Güntekin Onay, Futbolun Süperleri ödül töreninde kapanış konuşması sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür etti.

Ödül töreni sonunda Ali Koç'a teşekkür !
A+ A-

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun en iyileri yayıncı kuruluş Bein Sports’un organize ettiği Futbolun Süperleri ödül töreninde ödüllerine kavuştu. Törenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren deneyimli spiker ve spor yorumcusu Güntekin Onay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a teşekkür etti.

Güntekin Onay, ” “Burada bizimle olan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle de Sayın Ali Koç, size teşekkür etmek istiyorum, centilmenliğiniz ve vizyonunuz için. Bu sezon siz de ümit ediyorum ki Türk futboluna varlığınızla çok şey katacaksınız” ifadelerini kullandı. 

Futbolda 'yılın süperleri' belli olduFutbolda 'yılın süperleri' belli oldu

 

ödül töreni , futbolun süperleri , Güntekin Onay , ali koç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM