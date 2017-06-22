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  4. 22 Haziran 2017 17:06

Oğuzhan Özyakup’a Marsilya da talip

Fransız basınının iddiasına göre Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan'ın talipleri arasına Fransız ekibi Marsilya'da katıldı.

Oğuzhan Özyakup’a Marsilya da talip
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Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup’un Avrupa’nın beş büyük liginden talipleri bitmiyor. Daha önce Roma, Sevilla ve Premier Lig ekipleriyle adı yan yana gelen Oğuzhan’a son talip Fransa’dan çıktı.

beIN SPORTS Fransa’nın haberine göre Marsilya bir transfer teklifi için Oğuzhan’ın menajerleriyle masaya oturacak. Beşiktaş’ın satmaya niyetli olmadığı ve 20 milyon euro bonservis istediği Oğuzhan’ın alternatifi ise Benfica’lı Pizzi. Takımın kaptanını satmaya niyetli olmayan Beşiktaş’ta geçen sezon 40 maça çıkan Oğuzhan 5 gol, 10 asist ve saha içi liderliğiyle üst üste ikinci şampiyonlukta önemli katkı yaptı.

LigTV

marsilya , beşiktaş , oğuzhan